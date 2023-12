Acevedo sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

O volante Acevedo, do Bahia, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A informação foi divulgada pelo Bahia na tarde desta sexta-feira (8). O clube baiano e o New York City, clube com o qual o jogador tem contrato, estão decidindo se ele realizará a cirurgia em Salvador ou nos Estados Unidos.



Acevedo se machucou durante a goleada do Bahia sobre o Atlético-MG, por 4x1, que garantiu a permanência do Esquadrão na Série A. Na ocasião, ele foi substituído por Lucas Mugni.