'Acreditamos até o final', diz Cauly após permanência do Bahia na Série A

O Bahia escapou do rebaixamento e disputará a Série A em 2024. O tricolor teve uma noite iluminada na Arena Fonte Nova e atropelou o Atlético-MG por 4x1. O resultado foi fundamental para confirmar a permanência da equipe na elite nacional.



Cauly, Luciano Juba, Thaciano e Ademir foram os autores dos gols do Esquadrão na noite desta quarta-feira (6). Além de ganhar, o time do técnico Rogério Ceni tinha que torcer por tropeço do Vasco ou Santos. O secador funcionou: o Peixe perdeu do Fortaleza por 2x1 e foi o quarto rebaixado na competição.