Ademir comemora 'milagre' do Bahia: 'A gente tinha 1% de chance'

Ademir comemora com o zagueiro Kanu a permanência do Bahia na Série A. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Bahia foi para a última rodada do Campeonato Brasileiro em situação complicada. Tinha que pontuar diante de um embalado Atlético-MG, além de contar com tropeço do Santos ou Vasco para ficar na primeira divisão. Mas, mesmo com a matemática jogando contra, o Esquadrão se deu bem. Goleou o Galo por 4x1 e viu o Peixe perder do Fortaleza, em casa, por 2x1. Assim, confirmou presença na Série A de 2024.

Depois do apito final, o atacante Ademir fez questão de exaltar a torcida tricolor. Mais de 27 mil fiéis torcedores foram à Arena Fonte Nova para apoiar a equipe no decisivo duelo.

"A gente tem que agradecer não só aos torcedores que estão aqui, mas aos que estão em casa, espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo, que acreditaram em nós. Quase ninguém acreditava, a gente tinha 1% de chance. Mas, para Deus, nada é impossível. A gente provou dentro de campo, junto com a nossa torcida, que acreditou na gente. Deu tudo certo", disse o jogador, em entrevista ao canal Premiere.

Ademir foi o autor do último gol do Bahia, já nos acréscimos da partida. Antes, Cauly, Luciano Juba e Thaciano haviam marcado para o Esquadrão, enquanto Paulinho descontou para o Atlético-MG.

"Estou sentindo uma alegria inexplicável. Depois do jogo contra o América-MG, foram dias muito difíceis para mim e minha família. Eu queria agradecer aquelas pessoas que me enviaram mensagem, me geraram força. Minha família, meus amigos de verdade e o grupo também, o clube, que esteve do meu lado, todos ali, todo o staff, todos os jogadores. Hoje, poder entrar e fazer um gol, para coroar essa permanência, não tem sensação melhor. Dar glória a Deus, que é só ele para proporcionar isso na vida da gente", comemorou o atacante.