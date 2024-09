NO QUÊNIA

Acusado de matar maratonista olímpica também morre após queimaduras

Acusado de matar a maratonista olímpica Rebecca Cheptegei, Dickson Ndiema morreu num hospital do Quênia em consequências de queimaduras causadas pelo ataque a fogo que fez contra a atleta no dia 1º de setembro. Ndiema, que era namorado de Rebecca, faleceu na segunda-feira, mas a morte só foi confirmada nesta terça.

De acordo com o Moi Referral Hospital, da cidade queniana de Eldoret, Ndiema teve 30% do seu corpo queimado. As lesões foram causadas pelo ataque que ele mesmo causou contra sua então namorada, que sofreu queimaduras em 80% do corpo. A morte de Rebecca aconteceu na quinta-feira da semana passada.