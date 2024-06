VÔLEI

'Ainda não conseguimos converter no jogo tudo o que treinamos', diz Bernardinho

"Fizemos uma boa semana de treinos, mas ainda não conseguimos converter tudo que a gente treinou no jogo", declarou Bernardinho, principalmente em referência ao desempenho brasileiro no primeiro set contra os holandeses. "O time foi melhorando durante a partida, o Darlan cresceu muito depois do segundo set, teve um porcentual alto no ataque, voltou a sacar melhor. Os centrais foram muito bem."