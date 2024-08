BAIXAS NO ELENCO

Ainda sem Everton Ribeiro e Biel, Bahia começa a montar o time que enfrentará o Grêmio

Tricolor fez o último treino antes do embarque para Caxias; partida será neste sábado (17)

Da Redação

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 16:54

Esquadrão treina antes de jogo contra o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia pode ter problemas para montar o time que vai enfrentar o Grêmio, neste sábado (17), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira (15), o elenco voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo, ainda sem peças importantes no esquema do técnico Rogério Ceni.

A principal ausência foi o meia Everton Ribeiro. Autor de um dos gols do Esquadrão no clássico contra o Vitória, o camisa 10 sofreu uma pancada no olho e foi substituído logo no início do Ba-Vi. Desde então, ele está em observação e tem realizado apenas treinos físicos.

Por conta do inchaço na região do olho, Everton não tem presença garantida no confronto com o Grêmio. Ele será avaliado pelo departamento médico para saber se terá condição de embarcar com a delegação para o Rio Grande do Sul.

Outro que também não treinou nesta semana e ainda é dúvida é o atacante Biel. Substituto de Everton Ribeiro, o jogador levou uma pancada nas costas e tem feito tratamento.

A lista de desfalques do Esquadrão conta ainda com o lateral direito Gilberto, o volante Rezende e o atacante Ademir. Todos machucados. O volante Acevedo, que rompeu o ligamento do joelho no fim da temporada passada, também está em processo de recuperação e não terá condição de jogo.

PREPARAÇÃO

Os jogadores que estão à disposição de Rogério Ceni iniciaram o dia na Cidade Tricolor com um vídeo sobre os erros e acertos cometidos no Ba-Vi. Logo depois, o grupo foi para o campo e o treinador aplicou uma atividade tática focada em enfrentamentos, troca de passes, cruzamentos laterais e finalizações.

Em outra parte do treino, Ceni montou dois times e fez um coletivo no qual orientou os atletas e fez ajustes na equipe.