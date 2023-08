Al-Hilal mostra bastidores de Neymar em exames médicos; veja

O Al-Hilal divulgou um vídeo mostrando os bastidores da contratação de Neymar. As imagens trazem as últimas horas do atacante antes de se tornar o novo reforço do clube da Arábia Saudita, e exibem o camisa 10 em exames médicos e sessão de fotos.



Entre as cenas, o brasileiro aparece passando por ressonância magnética. O Al-Hilal se preocupou em avaliar o tornozelo direito de Neymar, que ficou cinco meses sem jogar por conta de uma lesão no local. O único jogo do atacante desde então foi em um amistoso do Paris Saint-Germain contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul, há quase duas semanas. O jogador brilhou com dois gols, garantindo a vitória por 3x0.