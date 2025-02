FUTEBOL INTERNACIONAL

Al-Nassr x Al-Fayha: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Campeonato Saudita

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (6), no Alawwal Park

Cristiano Ronaldo segue em busca do milésimo gol, e pode se aproximar ainda mais da marca histórica nesta sexta-feira (7). O Al-Nassr, time do craque português, receberá o Al-Fayha no Alawwal Park, em Riad, pela 19ª rodada do Campeonato Saudita. A bola vai rolar a partir das 12h20.>