Além de beijo forçado, dirigente foi flagrado em gesto obsceno

O beijo forçado na boca de Jenni Hermoso não foi o único episódio polêmico protagonizado pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, durante a final da Copa do Mundo Feminina. Nesta segunda-feira (21), foram divulgadas imagens do dirigente levando a mão na região genital enquanto comemorava o título inédito da Espanha. A seleção foi a campeã após vencer a Inglaterra por 1x0, no último domingo (20).

Luis Rubiales can’t possibly remain Spanish FA president after all this. Unnaceptable. pic.twitter.com/KaJbghXDHN

Durante a cerimônia de entrega das medalhas, Rubiales abraçou a meia Jenni Hermoso, segurou seu rosto e forçou um beijo nela. Já no vestiário, a jogadora abriu uma live em uma rede social e demonstrou incômodo sobre a atitude do dirigente. "É... Mas eu não gostei", afirmou. "O que eu ia fazer?", completou.

Nesta segunda-feira (21), o presidente da federação espanhola pediu desculpas pelo ato. "Certamente me equivoquei, tenho que admitir. Foi sem má fé em um momento de máxima efusividade. Aqui (na Espanha) vimos isso de forma natural, mas lá fora (do país) se formou uma comoção. Tenho que me desculpar, aprender com isso e entender que, quando se é presidente, tem que ter mais cuidado", disse, em vídeo.