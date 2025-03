BAIXAS DE PESO

Além de Neymar, outros dois atletas são cortados da Seleção; Endrick é chamado

Dorival Júnior ganhou desfalques para os jogos contra Colômbia e Argentina

Gabriel Rodrigues

Publicado em 14 de março de 2025 às 18:36

Endrick foi chamado para o lugar de Neymar na Seleção Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira registrou baixas na convocação para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Além do atacante Neymar, o goleiro Ederson e o lateral direito Danilo foram cortados. >

O trio está machucado e não vai se recuperar em tempo de entrar em campo. Com isso, o técnico Dorival Júnior chamou o goleiro Lucas Perri, do Lyon, o lateral Alex Sandro, do Flamengo e o atacante Endrick, do Real Madrid. >

O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 20 de março, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. No dia 23, o adversário será a Argentina, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. >