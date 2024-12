PARANÁ

André Augusto, jogador do Marreco Futsal, morre aos 31 anos

Atleta estava internado desde o dia 24 de dezembro com suspeita de meningite

André Augusto, jogador do Marreco Futsal, morreu na tarde da última segunda-feira, 30, no Paraná, aos 31 anos. Em uma nota divulgada nas redes sociais o clube informou que o atleta estava internado desde o dia 24 de dezembro com suspeita de meningite bacteriana. André deixa a esposa e um filho.