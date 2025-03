SEM DERROTAS

'Fui predestinado a chegar no UFC e quero ser campeão invicto', diz baiano André Mascote

Lutador volta ao octógono neste sábado (15), diante do espanhol Daniel Barez

Marina Branco

Publicado em 14 de março de 2025 às 17:20

André Mascote, lutador do UFC Crédito: Divulgação I UFC

O lutador baiano André Mascote, muito conhecido pela estreia inusitada no UFC com uma mordida, é uma das maiores promessas do Brasil no MMA. Desde a primeira, foram três lutas no UFC, todas vencidas pelo atleta. >

Invicto, ele enfrentará o espanhol Daniel Barez neste sábado (15), dando continuidade à sua caminhada no campeonato. A luta será em Las Vegas, palco já conhecido pelo baiano que lutou a Dana White Contender Series, reality show do presidente do UFC, e tomou a famosa mordida na cidade.>

“Lutar em Vegas só me traz boas lembranças. É uma energia diferente. Em New Jersey eu ganhei tudo, mas gostei mais de Vegas. Já quero deixar o pedido para o Dana, para lutar um numerado, performar uma grande luta em Vegas, porque eu acho que eu mereço. É um sonho”, comenta.>

André Mascote, lutador do UFC Crédito: Divulgação I UFC

Agora contratado, Mascote deixa de ser um nome somente brasileiro para se tornar um nome mundial, presente nos cards de lutas do maior torneio do mundo. >

“É muito maneiro (lutar já contratado) porque quebra aquele clima, aquela tensão. Hoje eu chego no UFC e conheço a equipe, os massagistas, repórteres, lutadores… muitos até que eu era fã. Quantas madrugadas eu passei assistindo o Cody No Love (Garbrandt) dar show, e hoje eu tenho acesso a esses campeões. É muito gratificante, quebra o clima de estar estreando no UFC, e fica um clima de estar em casa”, afirma.>