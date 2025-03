INUSITADO

Baiano, André Mascote venceu em estreia no UFC e ganhou 50 mil dólares com uma mordida

Lutador voltará ao octógono neste sábado (15), durante o UFC Vegas 104

Marina Branco

Publicado em 14 de março de 2025 às 13:10

André Mascote, lutador do UFC, com a tatuagem da mordida Crédito: Reprodução I Instagram

O sonho de todo lutador é chegar ao UFC. Elite da luta mundial, o Ultimate Fighting Championship representa o topo da carreira para muitos, e a estreia no torneio é o maior desejo de todo atleta de MMA. Para alguns, ela corre exatamente como planejado. Para outros, o destino interfere e torna tudo ainda melhor. É o caso de André Mascote, o baiano que venceu sua primeira luta no UFC por causa de uma mordida que o rendeu 50 mil dólares e a atenção de Dana White, presidente do campeonato.>

Em sua grande estreia, contra o lutador também brasileiro Igor Severino, ele levou uma mordida no antebraço, que o deu a vitória por desclassificação do oponente. >

“No momento foi bem chato (a mordida), porque eu achei que eu e ele íamos ser desclassificados e a luta não ia ter resultado. Na minha estreia, a luta não teria resultado. Só depois eu vi que me deram a vitória, e fiquei muito feliz. Quando tem desclassificação na luta, o round vai para quem estava vencendo, e no primeiro round eu venci nitidamente, foi mérito meu”, afirma.>

André Mascote, lutador do UFC, com a mordida Crédito: Divulgação I UFC

O episódio inusitado chamou a atenção não só de quem assistia, mas também dos grandes do ramo. Quando a luta terminou, o Dana White pediu para encontrar com Mascote, e conversou com ele. “Na conversa, eu falei que estava chateado por não ganhar o bônus de luta da noite, porque aquela tinha tudo para ganhar. Ele respondeu ‘I got fucking bit bonus’ (eu tenho o bônus de mordida). Saí da sala com aquela cabeça de brasileiro, pensando que ele não ia dar bônus nenhum”, conta. >

Mesmo com um final diferente do esperado, a estreia no UFC era um sonho realizado, e Mascote havia se prometido que faria uma tatuagem de sua primeira luta no torneio. Mancando e com dores, ele foi ao estúdio, e eternizou a luta de um jeito diferente de todos já feitos.>

Com a marca dos dentes do adversário ainda em seu corpo, ele tatuou a mordida, com a frase dita por Dana ao redor. “Quando o Dana White viu (a tatuagem), ficou maluco, postou e falou, ‘eu amo esse garoto, eu ia dar 25 mil dólares para ele, agora eu vou dar 50’. Quando ele anunciou isso, eu pensei ‘pronto, estourei’. Ele falou e cumpriu”, conta.>

André Mascote, lutador do UFC, com a tatuagem da mordida Crédito: Reprodução I Instagram

“Já fui treinar a pé, já fui treinar pedindo carona para ônibus, tudo. Era o momento de eu ser exaltado. Na minha cabeça só tem essa explicação. Era pra ganhar aquela grana que mudou a minha vida, ajudou a minha família da Bahia, a mim mesmo. Já estava predestinado”, afirma.>

André Mascote volta ao octógono neste fim de semana, durante o UFC Vegas 104. Invicto no MMA, com dez vitórias em dez lutas, cinco delas por nocaute, ele busca estender essa sequência com um novo triunfo contra o espanhol Daniel Barez, neste sábado (15).>