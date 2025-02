UFC

Como o lutador de MMA Malhadinho saiu da Bahia e chegou ao UFC

A trajetória de Jailton Almeida até o maior campeonato de luta do mundo

Marina Branco

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 21:30

Jailton Malhadinho, lutador de MMA Crédito: Divulgação

Nascido no bairro de Brotas, em Salvador, o lutador baiano Malhadinho ganhou o mundo. Com um poder de nocaute raríssimo, não demorou para que ele chamasse a atenção de todos que o assistiam lutar, e podiam presenciar sua agilidade, força, técnica e estratégia no octógono. O baiano impressionava tanto, que chegou a se destacar até mesmo aos olhos de Dana White, presidente do Ultimate Fighting Championship, o UFC. >

Foi vencendo o título de Thunder Fight que Malhadinho recebeu o convite para a Contender Series 39, no final de 2021. Enfrentando Nasrudin Nasrudinov, ele saiu vitorioso, ganhando a luta por submissão da segunda rodada. Nesse momento, tudo mudou, e o grande sonho começou a se tornar realidade. >

A conquista na Contender Series trouxe o contrato do UFC, e com ele, um novo patamar para a carreira de Malhadinho: “Passar por aquele momento foi uma sensação surreal. Eu sempre tive o sonho de lutar no UFC, fazer uma luta no UFC. Sempre falei para minha esposa que um dia o Bruce Buffer (apresentador do campeonato) ia chamar meu nome, e eu consegui. Era esse o sonho. Eu via pela televisão, e num piscar de olhos, eu vi o cara ali na minha frente falando meu nome”.>

“Eu consegui realizar meus sonhos. Entrei no UFC e encantei o Dana White. Mostrando uma luta boa, uma luta bacana, eu ouvi ele falando meu nome na hora lá, dizendo que meu biotipo era muito bom, me chamando para o UFC. Essa é a minha melhor lembrança com o MMA”, completou.>