Malhadinho: Conheça a origem do baiano lutando no UFC

Como o esporte faz parte da vida de Jailton Almeida, o Malhadinho, desde seu nascimento

Ao longo da vida, quase qualquer um tenta se encontrar. Descobrir sua vocação, seu futuro, a famosa “missão” que cada um tem a cumprir. Há quem passe a vida inteira testando, buscando, errando e acertando, e há também quem nasça com seu lugar no mundo ali ao lado, te recebendo desde o primeiro segundo. >

Essa é a história de Jailton Jesus Almeida Júnior. Quem olha para ele imagina qualquer apelido, menos um no diminutivo, que parece nem mesmo fazer jus ao seu tamanho, tanto fisicamente quanto no esporte. No entanto, ele ganhou o mundo com o apelido de Malhadinho, carregando consigo o lugar e as pessoas de onde veio.>