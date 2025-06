NÃO GOSTOU

Luiz Henrique, ex-Botafogo, diz o que Neymar precisa fazer na seleção, e astro do Santos rebate

Atacante não gostou de comentário feito em entrevista

Carol Neves

Publicado em 17 de junho de 2025 às 12:29

Luiz Henrique e Neymar Crédito: Reprodução

Neymar se manifestou nas redes sociais após declarações do atacante Luiz Henrique, atualmente no Zenit, da Rússia. O ex-jogador do Botafogo comentou sobre o desempenho do camisa 10 do Santos em entrevista à Cazé TV, o que não agradou ao astro da Seleção Brasileira.>

Na conversa, Luiz Henrique foi questionado se a Seleção deveria girar em torno de Neymar ou se um time mais coeso seria o ideal para voltar a conquistar uma Copa do Mundo. Ele elogiou o talento do jogador, mas fez ressalvas: “Eu acho que o Neymar é um jogadoraço, joga muito, tem muito talento, mas eu acho que ele tem que ajudar também, sabe? A gente sabe que ele é um jogador que ajuda muito a Seleção, no Santos agora ele ajuda muito, mas acho que falta um pouco disso dele, sabe?”. E continuou: “Ajudar um pouquinho também, marcar, correr pra todo mundo, porque se ele correr e todo mundo estiver correndo vai dar certo, vai dar certo, não tem jeito.”>

O apresentador da entrevista interveio, chamando Neymar de "um exemplo", com Luiz Henrique concordando na sequência: “É um exemplo”.>

Neymar respondeu com ironia ao trecho publicado nas redes sociais: “Ah pronto!”, acompanhado de emojis de risada e de uma mão na cabeça. Ele está sem atuar desde o dia 1º de junho, quando o Santos perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O vínculo do camisa 10 com o clube vai até o fim de junho, mas já há tratativas para que ele permaneça até pelo menos junho de 2026. O Santos tenta estender esse prazo até dezembro do mesmo ano, mas o estafe do atleta ainda não tem pressa para oficializar a renovação.>

Enquanto isso, o pai do jogador se manifestou em defesa do filho. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, Neymar pai rebateu as críticas sobre o estilo de vida do atacante e revelou que conversará com outros clubes, embora veja boas chances de permanência na Vila Belmiro. “Temos que parar de acreditar que é carnaval toda noite. Em campo, ele é um profissional. Fora dele, é a vida dele. Ele sai quando está de férias ou quando está de folga. As lesões não aconteceram porque ele saiu com garotas. Você acha que ele rompeu o ligamento cruzado anterior porque jogou pôquer?”, afirmou.>