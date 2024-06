BRIGA LÁ NO ALTO

Apesar da derrota fora, Bahia alcança seu melhor início nos dez primeiros jogos do Brasileirão por pontos corridos

Tricolor é o 5º colocado da Série A, com 18 pontos e 60% de aproveitamento

Da Redação

Publicado em 21 de junho de 2024 às 15:04

Regularidade do Bahia explica a briga na parte de cima do Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A derrota para o Flamengo, com direito a gol sofrido aos 48 minutos do 2º tempo, deixou um gosto amargo para o Bahia. Mas, apesar do revés no Maracanã, o tricolor alcançou a sua melhor pontuação no Brasileirão por pontos corridos levando em consideração as dez primeiras rodadas. Com 18 pontos, o Esquadrão é o atual 5º colocado, com 60% de aproveitamento.

Até então, o melhor desempenho do clube baiano nos dez primeiros jogos havia sido registrado em 2021, quando conquistou 17 pontos e ocupava a 6ª colocação, com cinco triunfos, dois empates e três derrotas. Em relação a posição na tabela, a melhor campanha no recorte citado foi alcançada em 2013. Naquele ano, o time fechou a 10ª rodada na 4ª colocação, mas 16 pontos.

A campanha sólida no Campeonato Brasileiro abre margem para os tricolores sonharem com voos mais altos. Esse ano, o time perdeu apenas dois dos 10 jogos que fez. Foram cinco vitórias e três empates. A colocação na classificação só não é melhor por conta do saldo de gols. O Esquadrão está empatado com Athletico-PR, que fecha o G4 pelo critério desempate. A diferença para o Flamengo, líder da competição, é de apenas três pontos.

Para efeito de comparação, nos nove primeiros jogos deste ano, o Bahia conseguiu igualar toda a pontuação alcançada pelo clube no primeiro turno da competição do ano passado. Sob o comando do português Renato Paiva, o tricolor encerrou a primeira metade da Série A de 2023 com 18 pontos, na 16ª posição.

Se mantiver até o fim do campeonato o atual aproveitamento de 60%, o Bahia com certeza terá motivos para comemorar no final do ano. O clube conseguiria aproximadamente 68 pontos, o que historicamente é suficiente para conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América. No ano passado, por exemplo, o Flamengo foi o 4º colocado com 66 pontos. Um ano antes, o Corinthians terminou no G4, com 65.

Mesmo após o tropeço contra o Flamengo, que quebrou a invencibilidade de 11 jogos do time na temporada, Rogério Ceni valorizou a atuação do Bahia e o sistema de jogo adotado esse ano, que permitiu ao tricolor ter o controle sobre o adversário. O treinador, no entanto, reconheceu que a equipe ainda precisa melhorar a construção ofensiva para ter maior êxito na competição.

“Fico feliz de ver como o Bahia foi no Maracanã. Nunca tinha visto um time ter controle sobre o Flamengo como tivemos. Acho que estamos no caminho correto. Mas precisamos ter mais oportunidades de gol. Que o controle de jogo seja compatível com as oportunidades. Acho que isso já é um crescimento para quem ano passado acabou um ponto na frente do rebaixamento”, disse ele.