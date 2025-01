ESGOTOU A BATERIA

Após 10 dias na casa, Diego Hypolito avalia sua participação no BBB: 'Meu brilho apagou'

A afirmação ocorreu nesta quarta-feira (22), durante conversa com Vitória Strada

Em meio à convivência com outros participantes do BBB 25, o ex-ginasta Diego Hypolito desabafou sobre suas dificuldades nos últimos dias de confinamento e avaliou que já perdeu o brilho. A afirmação ocorreu nesta quarta-feira (22), durante conversa com Vitória Strada.