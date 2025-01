PRÓXIMO RIVAL DO BAHIA

Após 12 anos no cargo, diretor de futebol do Jacobina pede demissão: ‘Já que sou impeditivo, saio’

Rafael Damasceno publicou vídeo em que renuncia o posto no clube do interior

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 16:42

Rafael Damasceno pediu demissão do Jacobina Crédito: Reprodução/Instagram

Próximo adversário do Bahia no Campeonato Baiano, o Jacobina passa por mudanças na gestão de futebol. Nesta sexta-feira (17), o clube anunciou a saída do diretor de futebol Rafael Damasceno, que estava no cargo há 12 anos.

De acordo com o Jacobina, a decisão de deixar o clube partiu do próprio Rafael. O Jegue da Chapada agradeceu ao dirigente pelos serviços prestados e lembrou de conquistas importantes.

Nas redes sociais, Rafael Damasceno publicou um vídeo no qual renuncia o cargo de diretor de futebol. Ele diz que tomou a decisão após ter sido informado de que a sua presença no clube estaria impedindo o Jacobina de receber apoio do poder público e dos empresários da cidade.

“Venho aqui comunicar oficialmente minha saída do Jacobina Esporte Clube. Renuncio ao cargo de diretor de futebol. Fui informado por uma pessoa que o Jacobina não recebe o apoio devido do poder público nem do empresariado local devido à minha presença no clube. Portanto, saio do Jacobina em definitivo para não impedir que outras pessoas se aproximem do clube. Deixo o cargo de cabeça erguida, pelos 12 anos em que estive na linha de frente e pelos 12 anos em que lutamos por este clube”, declarou.

O Jacobina não iniciou bem no Campeonato Baiano. A equipe perdeu os dois jogos que fez, contra Porto e Jacuipense, respectivamente, e é o lanterna do torneio.