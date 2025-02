VIOLÊNCIA EXTREMA

Após cenas de guerra, governo determina que próximos jogos de Sport e Santa Cruz sejam sem torcida

Decisão acontece depois de episódio de selvageria em partida pelo Pernambucano

Após cenas que envolveram estupro, agressão e selvageria total antes de uma partida do clássico Santa Cruz x Sport, o Governo de Pernambuco determinou que os próximos cinco jogos dos clubes, independente da competição, não contarão com a presença das torcidas. A medida foi anunciada no sábado (1º) e seguiu recomendação do Ministério Público. >