Após empate, Carpini admite foco no Brasileirão: "Precisamos entender que o que move o Vitória é a permanência"

Em coletiva após o tropeço contra o Defensa y Justica, técnico volta as atenções para jogo contra o Vasco

Gilberto Barbosa

Publicado em 7 de maio de 2025 às 15:27

Thiago Carpini admite foco no Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após o empate em 1x1 contra o Defensa y Justicia pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, o Vitória volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Buscando se recuperar na temporada, o Leão joga no próximo sábado (10), contra o Vasco, pela 8ª rodada da competição. A partida acontece às 18h30, no Barradão. >

Com o empate, o Leão soma três pontos, se mantém na terceira posição do grupo B do torneio e vê a classificação ainda mais longe. Ainda sem vencer, o time está atrás de Universidad Católica (Equador) e Cerro Largo (Uruguai), seu próximo adversário da competição. O duelo acontece na próxima quarta (14), no estádio Centenário, em Montevidéu. >

No duelo de terça, o técnico rubro-negro Thiago Carpini mandou um time misto para o campo. Apenas quatro titulares na derrota contra o Ceará, por 1x0, no último sábado (3), começaram a partida. Em entrevista coletiva após o jogo, Carpini admitiu que a prioridade da equipe no momento é o Brasileirão. >

“O nosso carro chefe é o Campeonato Brasileiro. A escalação de hoje foi pensada nesse sentido. Infelizmente não conseguimos tocar as duas competições no mesmo nível de competitividade e estamos nos complicando nelas. Precisamos entender que o que move o Vitória é a permanência. A gente vem em um momento ruim, delicado e precisamos sair rápido dessa fase”, disse. >

No duelo do fim de semana, a equipe tenta encerrar um jejum de cinco jogos sem vencer, contando as duas competições. No período, o Leão empatou duas e perdeu três, e teve a defesa vazada em todas as partidas. O time também venceu apenas cinco dos últimos 20 jogos, um aproveitamento de 25%, tendo sofrido 20 gols. >

“Nós nos colocamos nessa situação e precisamos sair dela juntos. O jogo do Vasco é uma decisão para nós, é um jogo que vale muito e por isso priorizamos poupar diversos jogadores, entrar com um time alternativo e ver um pouco mais dos jogadores para saber quem a gente pode contar ou não na temporada”, afirmou Carpini. >

Carpini também terá seis desfalques para o confronto: o lateral Claudinho tomou o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e está suspenso. O zagueiro Zé Marcos trata um problema no músculo posterior da coxa direita, o volante William Oliveira segue em recuperação de lesão no joelho e o volante Pepê trata problema no ligamento do tornozelo direito. No ataque, Carlos Eduardo é desfalque por lesão no músculo posterior da coxa. >

Outro que não joga é o volante Gabriel Baralhas, que foi diagnosticado com Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB) e não tem prazo definido para voltar aos gramados.>

A equipe também vive a expectativa pela estreia do atacante Renato Kayzer, que não joga desde o dia 22 de março, quando se lesionou durante o jogo entre Fortaleza e Ceará, pela final do campeonato cearense. Ele foi negociado com o Vitória e ainda não esteve em condições de entrar em campo pelo Leão. Na última segunda-feira (5), Kayzer fez seu primeiro treino sem restrições desde que chegou em Salvador. Ainda assim, Carpini não sabe se poderá contar com o jogador.>