VAI JOGAR?

Com estreia de Kayzer mais perto, Carpini pede cautela com atacante: 'Paciência'

Centroavante pode fazer seus primeiros minutos neste sábado (10), contra o Vasco

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de maio de 2025 às 05:30

Renato Kayzer Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Quem acompanhou a partida entre Vitória e Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, viu o time rubro-negro desperdiçar as chances criadas e sair somente com um ponto no Barradão. O baixo desempenho dos atacantes na frente do gol gera expectativa e ansiedade pela estreia do centroavante Renato Kayzer, que pode fazer sua primeira partida no sábado (10), contra o Vasco. Durante a entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini pediu paciência com o jogador. >

Precisamos ter um pouco de cuidado porque ele vem de um longo período sem jogo e sem treino. Temos criado oportunidades, hoje não foi diferente, algumas bolas passaram na frente do gol, oportunidades de finalização, a gente espera que ele seja esse cara e a paciência vai ser muito importante Thiago Carpini Treinador do Vitória

Renato Kayzer jogou pela última vez na temporada no dia 22 de março, quando entrou aos sete minutos no clássico cearense entre Fortaleza e Ceará. O atacante se lesionou no confronto pela final do estadual, foi negociado com o Leão da Barra e ainda não reuniu condições de vestir a camisa vermelha e preta. Apesar de ter treinado pela primeira vez sem restrições nesta segunda-feira (5), Carpini ainda não sabe se já pode contar com Kayzer.>

"Ele está em fase final de transição, já fazendo alguns trabalhos com bola. Vale uma conversa com atleta e com o departamento, se a gente queima um pouquinho essa etapa pela nossa necessidade. A gente vê que ele quer ajudar e tem feito tudo que é proposto com muita entrega. A gente vê nos treinamentos quando abre mais o campo e tira do jogo pequeno, ele tem sofrido ainda. É natural que ele precise de tempo, de minutagem", explicou.>

"A gente acredita muito nesse atleta, mas eu pediria um pouco de calma para em dois jogos a gente não já colocar um x na testa e falar: 'Ó, tá vendo não serve'. É um processo. A gente está correndo contra o tempo. Precisamos ter essa cautela porque é um jogador que vai nos ajudar. Se reunir condições e tiver confiante para isso, a gente vai tomar essa decisão e, com certeza, vai fazer parte da partida", complementou.>

Com o empate, o Leão soma três pontos, se mantém na terceira posição do grupo B do torneio e vê a classificação ainda mais longe. De quebra, aumentou o jejum de vitórias para cinco jogos, contando Brasileirão e Sul-Americana. >