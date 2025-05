SINCERÃO

'Se fosse torcedor, estaria da mesma maneira', diz Carpini após vaias em empate na Sul-Americana

Rubro-negro abriu o placar com Edu, mas viu Defensa y Justicia igualar o placar no Barradão

Publicado em 6 de maio de 2025 às 23:13

O Vitória segue sem vencer na Copa Sul-Americana. Em um jogo movimentado, mas fraco tecnicamente, o Leão empilhou chances perdidas e ficou no empate em 1x1 contra o Defensa y Justicia, no Barradão. Edu abriu o placar para o rubro-negro e Gastón Togni empatou para os argentinos. Com o apito final, os torcedores presentes no estádio vaiaram a equipe e entoaram gritos de protesto. A manifestação foi lembrada pelo técnico Thiago Carpini na entrevista coletiva, que lamentou os erros cometidos pelo Leão.>

Diante dos argentinos, os rubro-negros finalizaram 20 vezes durante o jogo, mas apenas oito chutes foram em direção ao gol. Em uma partida em que as três opções para a posição de centroavante do clube entram em campo e não conseguem converter as chances geradas, a produção ofensiva do Leão continua deixando a desejar. Na visão de Carpini, os erros cometidos em frente ao gol não podem continuar acontecendo.>

"No futebol desse nível, o erro grande não é permitido, tanto defensivo quanto ofensivo. E eu enfatizaria tentar melhorar o atleta se tivesse mais tempo, tentar dar mais tempo do nosso dia a esse trabalho individual do que o coletivo. Eu vejo coletivamente uma equipe dentro de uma organização de jogo, comportamentos com e sem a bola bem definidos. Chegamos no terço final do adversário inúmeras vezes, finalizamos dentro da pequena área, do lado da área, entrada da área. Até esse ponto de produzir as chances ofensivas, a gente consegue. E daí em diante, a gente precisa melhorar individualmente, cada um fazer essa autocrítica e essa autoanálise", deu o recado.>

E eu não estou transferindo isso para os atletas. Eu sou responsável por tudo isso. Nós precisamos assimilar todas as críticas, que elas são pertinentes. O incômodo do torcedor, porque é o nosso também. Se eu fosse o torcedor na arquibancada, estaria da mesma maneira. A gente precisa ser muito forte, muito maduro para poder dar uma resposta Thiago Carpini Treinador do Vitória

O comandante rubro-negro acredita que a ansiedade pelo resultado está atrapalhando os jogadores na definição das jogadas, principalmente nas tomadas de decisões. Com o empate, o Leão soma três pontos, se mantém na terceira posição do grupo B do torneio e vê a classificação ainda mais longe. De quebra, aumentou o jejum de vitórias para cinco jogos, contando Brasileirão e Sul-Americana.>

Com uma escalação reserva contra o Defensa y Justicia, Carpini explicou que o time foi montado para priorizar o Brasileirão, principal competição do clube na temporada. "Hoje a classificação fica difícil. Passar tranquilidade para os atletas, responsabilidade é grande. Seguir trabalhando. Sair melhor desse momento turbulento. Vasco é jogo de decisão para nós. Por isso o time alternativo hoje. Demos oportunidades aos jogadores", explicou.>