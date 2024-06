REFORÇO NA DEFESA

Após empréstimo ao futebol grego, zagueiro Vitor Hugo é reintegrado ao elenco do Bahia

Jogador se reapresentou nesta terça-feira (18) e iniciou os treinos no CT Evaristo de Macedo

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 15:59

Vitor Hugo está de volta ao Bahia após passagem pela Grécia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de passar seis meses emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, o zagueiro Vitor Hugo está de volta ao Bahia. Nesta terça-feira (18), o jogador se apresentou no CT Evaristo de Macedo e retomou os treinos com o restante do elenco. O jogador não foi para o campo e trabalhou apenas na academia.

Vitor Hugo estava emprestado ao futebol grego desde janeiro. Por lá, disputou 10 jogos, sendo oito na condição de titular, mas depois perdeu espaço. Como o jogador não foi adquirido pelo Panathinaikos nem teve o empréstimo renovado, voltou ao tricolor, clube com o qual tem contrato até o fim de 2026.

Vitor Hugo chegou ao Bahia no ano passado, comprado junto ao Trabzonspor, da Turquia. Apesar da expectativa, o jogador de 33 anos ficou marcado por falhas no primeiro ano com a camisa tricolor. Ele chegou a fazer a pré-temporada em Manchester, sob o comando de Rogério Ceni, mas acabou emprestado e da Inglaterra seguiu para a Grécia.