REFORÇO ANUNCIADO

Após fim de contrato na Alemanha, Iago Borduchi se torna oficialmente jogador do Bahia

Lateral esquerdo já está treinando com os companheiros no CT Evaristo de Macedo

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 14:45

Iago Borduchi chega ao Bahia livre após fim de contrato com o Augsburg Crédito: Divulgação/Augsburg

A partir desta segunda-feira (1º), o lateral esquerdo Iago Borduchi tornou-se oficialmente jogador do Bahia. O contrato assinado entre o atleta e o tricolor entra em vigor hoje, um dia depois do fim do vínculo que ele tinha com o Augsburg, da Alemanha.

Iago Borduchi já está treinando com os outros jogadores no CT Evaristo de Macedo e o anúncio oficial da chegada do atleta foi feito nesta segunda-feira. O jogador, no entanto, só poderá ser inscrito pelo Esquadrão a partir do dia 10 de julho, data da abertura da janela de transferências do futebol brasileiro.

O lateral esquerdo ficará à disposição do técnico Rogério Ceni a partir da 17ª rodada, quando o Bahia encara o Cuiabá, no dia 13 de de julho, às 16h, na Fonte Nova. A decisão foi tomada pela CBF para garantir a isonomia da competição, já que a 16ª rodada será dividida entre os dias 10 e 11 e os atletas inscritos no primeiro dia da janela não teriam condição de jogo.

Revelado pelo Internacional, Iago Borduchi tem 27 anos. Ele foi lançado no time principal do Inter em 2017 e desde 2019 defendia o Augsburg. Em janeiro, o lateral assinou pré-contrato para defender o Bahia a partir de 1º de julho. O vínculo com o clube baiano tem duração até dezembro de 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.