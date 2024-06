E.C.BAHIA

Juba analisa concorrência de Iago Borduchi na lateral e comenta seca de gols no Bahia: 'Ajudo de outras formas'

Adaptado na lateral, atacante foi titular em todos os jogos na Série A

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 17:03

Luciano Juba marcou 20 gols e deu 18 assistências pelo Sport no ano passado Crédito: Divulgação/EC Bahia

Titular absoluto da lateral esquerda do Bahia, Luciano Juba garante que está cada vez mais adaptado no setor. Apesar de ter se destacado no ataque, ele se firmou na posição e atuou em todos os 11 jogos que o tricolor disputou no Campeonato Brasileiro. Durante entrevista nesta terça-feira (25), no CT Evaristo de Macedo, o jogador afirmou que se sente bem e quer ajudar o Esquadrão da melhor forma.

“Sempre dou o meu máximo no dia a dia para no jogo desempenhar a função da melhor maneira possível, busco sempre manter a melhor forma para ajudar o Bahia. O professor sempre diz o que a gente tem que fazer e hoje estou adaptado na lateral. Espero seguir dessa maneira para contribuir ainda mais”, iniciou Juba.

Apesar de reinar tranquilo na lateral, nos próximos dias Luciano Juba terá concorrência pela titularidade. O Iago Borduchi, que tem pré-contrato assinado, iniciou os treinos na Cidade Tricolor e aguarda a abertura da janela, no dia 10 de julho, para ser inscrito e ficar à disposição do Esquadrão. Revelado pelo Internacional, nos últimos anos Iago defendeu o Augsburg, da Alemanha.

Mesmo com a chegada do reforço, Juba diz que não teme a concorrência e afirma que só o Bahia ganhará com um leque maior de opções no elenco. Atualmente, o único lateral esquerdo de origem no grupo é o garoto Ryan, que voltou após longo tempo em recuperação de uma lesão no tornozelo.

“Está chegando o Iago, a gente espera que ele possa somar ainda mais com o grupo, que chegue na melhor forma para a gente ter a disputa sadia, dar uma boa dor de cabeça ao professor para ele escolher quem estiver melhor. Eu me sinto bem a vontade e onde ele decidir que eu tenho que atuar eu vou desempenhar o melhor papel”, completou.

FALTA DE GOLS

Antes de chegar ao Bahia, Luciano Juba ganhou destaque defendendo o Sport, clube pelo qual foi revelado. No Leão pernambucano, ele atuava no ataque e mostrou eficiência. No ano passado, marcou 20 gols e deu 18 assistências em 53 jogos.

Agora jogando na lateral, Juba deu quatro passes para os companheiros, mas ainda não balançou as redes na temporada. Apesar da seca, o jogador destaca que está ajudando o Bahia de outras formas.