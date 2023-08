Após folga, Bahia volta aos treinos de olho no América-MG

Após um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos de olho no confronto com o América-MG. A partida será neste domingo (6), às 18h30, na Fonte Nova, pela 18º rodada do Brasileirão.



Na manhã desta quarta-feira (2), o elenco começou o dia com um vídeo no auditório. Depois foi para o campo e o técnico Renato Paiva comandou um treino com foco na troca de passes e desarmes. Em outra parte, os goleiros treinaram a saída de bola.



Paiva fez ainda um trabalho de finalizações e começou a montar o time que pega o América. Para o confronto, o Bahia tem o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo no empate com o São Paulo.