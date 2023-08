Após hat-trick em estreia, Firmino sofre lesão e desfalca o Al-Ahli

Destaque da rodada de abertura do Campeonato Saudita ao anotar um hat-trick na vitória do Al-Ahli, por 3x1, sobre o Al-Hazm, em sua estreia no futebol árabe, o brasileiro Roberto Firmino já virou desfalque da equipe por causa de um problema muscular.



O centroavante que já caiu nas graças do torcedor da equipe está com dores na coxa e está fora do segundo jogo da equipe no Campeonato Saudita, nesta quinta-feira, diante do Al-Khaleej, fora de casa.