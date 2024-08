VEJA A SEQUÊNCIA TRICOLOR

Após "maratona", Bahia ganha descanso no Brasileirão e Ceni celebra: 'Recuperar todos'

Próximo confronto do Esquadrão será contra o Grêmio, em Caxias do Sul

Da Redação

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 14:24

Rogério Ceni comemorou fim da maratona de jogos em sequência Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de enfrentar uma maratona de jogos em sequência, o Bahia vai ganhar um descanso na temporada. Após o triunfo por 2x0 no clássico contra o Vitória, o Esquadrão vai ter praticamente uma semana para se preparar para o confronto com o Grêmio, marcado para o sábado (17), às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Desde o jogo contra o Corinthians, na 18ª rodada, o Esquadrão disputou sete partidas no intervalo de 21 dias, o que representa um confronto a cada três dias. A conta inclui duelos pela Copa do Brasil. Antes disso, o clube também encarou uma sequência parecida, com 10 partidas em um mês.

O crítico do calendário, Rogério Ceni vinha demonstrando preocupações por conta do risco de lesões. Ele, inclusive, diz que a queda acentuada do Bahia na Série A tem relação direta com o desgaste físico sofrido pelo elenco.

"A gente vem de uma sequência, sete jogos consecutivos, sete jogos em 21 dias, é normal que caia um pouco fisicamente o jogo no segundo tempo. O fato de não ter um Rezende ou um Nico [Acevedo] para fixar mais na frente da área… a gente se defende com Caio Alexandre e Yago, que não são bem jogadores de marcação. Faz falta um jogador ideal para os momentos, como Ademir, quando precisa de velocidade. Acho que é normal cair um pouco", disse ele.

O refresco esperado por Rogério Ceni vai durar mais do que uma partida. A partir de agora, os jogos do Brasileirão serão disputados apenas no fim de semana. A CBF definiu a tabela até a 25ª rodada. Até lá, além do Grêmio, o time baiano enfrentará o Botafogo (em casa) e o Red Bull Bragantino (fora).

Além da recuperação técnica, Rogério prevê que usará o tempo para ter mais atletas à disposição. Atualmente, Rezende, Gilberto e Ademir estão em tratamento no departamento médico. O volante Acevedo também está em recuperação de uma cirurgia no joelho realizada no início do ano e não tem previsão de retorno.

"É um momento para tentar recuperar todos. Acho que o Ademir não fica pronto até o Grêmio. O Rezende vamos tentar. O Nico não fica pronto. Mas é um tempo bom, recuperar, bom para o Lucho treinar um pouco mais. Uma semana muito mais até de explicação, de vídeos, de ganhar energia. O grupo é praticamente esse. Temos que ver ainda o caso do Everton [Ribeiro], ele estava vendo tudo meio dobrado. Vamos treinar melhor o time, tentar recuperar. O Grêmio vem em uma crescente, né? venceu bem. Tem a Libertadores na terça-feira e nos enfrenta no sábado", analisou.