NOS ACRÉSCIMOS

Juba agradece apoio da torcida e explica movimentação no gol marcado

O gol sobre o Vitória foi o terceiro do lateral esquerdo do Tricolor com a camisa do Bahia, seu segundo na atual temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de agosto de 2024 às 20:47

Luciano Juba marcou o segundo do Bahia aos 51 do segundo tempo Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Após a classificação na Copa do Brasil, o Bahia teve poucos dias de preparação para enfrentar o sexto Ba-Vi no ano. Mas, em tarde de Dia dos Pais, foram os torcedores tricolores que puderam comemorar. Diante do Vitória, Everton Ribeiro e Luciano Juba balançaram as redes e comandaram o triunfo por 2x0 neste domingo (11), na Arena Fonte Nova.

O gol sobre o rubro-negro foi o terceiro do lateral esquerdo com a camisa do Bahia, seu segundo na atual temporada. Ao fim do confronto, Juba agradeceu à torcida pelo apoio durante o jogo e comemorou a volta aos triunfos depois de cinco jogos sem vencer na Série A.

“A gente sabia que tinha que voltar a vencer de todo jeito no Campeonato Brasileiro, ainda mais dentro da nossa casa, que era a coisa que a gente vinha fazendo muito bem. Então, [foi importante] voltar a vencer e vencer no clássico. A torcida nos incentivando e nos apoiando do começo até o final. É muito importante para nós, estou bastante feliz pelo triunfo, feliz pelo gol e tive que extravasar na comemoração”.

Antes de chegar ao Bahia, Juba se destacou no Sport atuando mais avançado, e se adaptou à posição de lateral esquerdo para se encaixar dentro do elenco tricolor. No entanto, o gol marcado ontem aconteceu no momento onde o jogador foi deslocado da primeira linha para ocupar a ponta esquerda do time.

“Como sempre falei, o professor que define o time, a posição que eu tenho que jogar ou não. No fim, o Biel acabou que saiu do jogo e ele optou para me colocar na linha da frente, é coisa que sou acostumado a fazer também, então pude ser feliz ali e fazer o gol. Espero que possa estar ajudando ainda mais a equipe do Bahia daqui pra frente”, finalizou.

Ao balançar as redes sobre o maior adversário já nos acréscimos, aos 51 minutos do segundo tempo, Juba lembrou um momento eternizado na lembrança dos torcedores do Esquadrão, que completou 30 anos na última quarta-feira (7): o gol de Raudinei. O famoso lance garantiu o título do Campeonato Baiano em cima do Vitória, em 1994.