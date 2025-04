NOVA CASA

Após ser demitido da Seleção, Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians

Treinador assume o clube paulista após a demissão de Ramón Díaz

Após ser demitido da Seleção Brasileira, Dorival Júnior foi anunciado nesta segunda-feira (28) como o novo técnico do Corinthians. O brasileiro assume o clube paulista após a demissão do argentino Ramón Díaz. O contrato tem validade até dezembro de 2026.>

A expectativa é de que o comandante faça sua estreia à frente da equipe na quarta-feira (30), contra Novorizontino, pela Copa do Brasil. Dorival comandará o time na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.>

A chegada ao Timão fecha um ciclo na carreira de Dorival, que já havia dirigido os outros três grandes clubes do estado. Fez sucesso no Santos, onde venceu o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil de 2010, ganhou o mesmo torneio nacional pelo São Paulo em 2023 e livrou o Palmeiras do rebaixamento no Brasileirão de 2014.>