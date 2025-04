TROCA DE TÉCNICOS

Dorival Júnior seria cotado para assumir comando do Corinthians após demissão de Ramón Díaz

A diretoria estaria fazendo acordos verbais com o ex-Seleção Brasileira

É tempo de troca de técnicos no Brasil. Em meio às dúvidas sobre quem assumirá o comando da Seleção Brasileira após a demissão de Dorival Júnior, o próprio já está começando a buscar novos caminhos, e pode encontrar no Corinthians seu novo desafio. Com Ramón Díaz demitido nesta quinta-feira (17) após começo ruim no Brasileirão, com o Timão na décima quarta posição após um empate, uma vitória e duas derrotas, o clube está buscando um novo treinador.>