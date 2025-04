LUXO

TV de quatro metros na piscina, sala de cinema e palco no jardim: como é a casa de Denilson por dentro

O apresentador do Fechamento Sportv tem uma casa modernizada em um condomínio de Alphaville em Barueri, SP

Marina Branco

Publicado em 14 de abril de 2025 às 18:29

Casa de Denilson Crédito: Reprodução I Instagram

Denilson entra na casa de muitos brasileiros ao longo da semana com seu programa "Fechamento Sportv", na Globo. No entanto, na casa dele, tudo também acontece de uma maneira muito interessante. Passando por reforma, a residência do jogador conta com área gourmet, telão de quatro metros ao lado da piscina e outros artigos de luxo.>

A casa de Denilson fica em um condomínio de Alphaville em Barueri, bairro de São Paulo. Sendo reformada há um ano, a casa está quase no final da obra complexa. "Fazíamos planos há um bom tempo para reformar a casa. No início, até pensamos em vender e comprar outra já pronta. Depois, cogitamos adquirir um terreno e construir do zero", contou Denilson ao Globo. >

"Mas, em certo momento, refletimos: moramos tão bem, em um lugar tão legal, agradável, onde as crianças estão adaptadas… Então, decidimos seguir com um projeto de reforma para deixar essa casa como nova. Agora, nessa reta final, já estamos morando nela e fazendo os últimos ajustes. Acredito que vamos concluir tudo no prazo de mais ou menos dois meses. Estou ansioso para curtir a casa nova", completou.>

Tudo que envolveu a reforma aconteceu como planejado por Denilson e sua esposa, inclusive em termos de valores: "Em relação ao planejamento financeiro, organizamos tudo com bastante antecedência. Estabelecemos que 40% do valor total seria destinado ao pagamento inicial. Também separamos uma reserva extra, para emergências. E, no fim das contas, tudo que combinamos financeiramente deu certo".>

Na casa, chamam atenção a sala de cinema e a TV integrada à piscina, além de um palco no jardim que acabou sendo desmontado por decisão do ex-jogador. Entre as opções de lazer presentes na residência, ele aposta que cada membro da família usará os disponíveis de um jeito.>

"O cantinho que eu acho que vou curtir mais é o cinema que fizemos dentro da casa. Mas, conhecendo os meus filhos, acho que vai acabar sendo mais usado por eles. Minha filha, principalmente, que vai fazer 15 anos, já está recebendo as amigas em casa. Na área externa, instalei um telão de 4x2 na área gourmet, onde posso assistir aos jogos e curtir o meu pagode", explicou. >