'Partida muito boa', avalia substituto de Carpini sobre o empate entre Vitória e Atlético-MG

Estephano Dijan comentou a atuação da equipe em meio à crise que vem enfrentando, ressaltando o valor do ponto conquistado

Marina Branco

Publicado em 13 de abril de 2025 às 23:42

Estephano Dijan Crédito: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG pela terceira rodada do Brasileirão neste domingo (13), ampliando a sequência de jogos sem vencer no campeonato e se mantendo na zona de rebaixamento. No lugar do suspenso Thiago Carpini, Estephano Dijan comentou a atuação da equipe em meio à crise que vem enfrentando.>

Para ele, o jogo contra o Galo não foi ruim, especialmente levando em consideração a viagem para jogar contra o Defensa y Justicia. "Eu acho que a partida que nós fizemos aqui foi muito boa dentro daquilo que a gente tinha proposto. A gente veio de uma viagem da Argentina, no jogo da Sul-Americana, com todo o desgaste que uma viagem causa", opinou.>

"Claro que nós queríamos ter saído com a vitória, mas nós temos que dar muito valor ao ponto (conquistado com o empate), porque é um campeonato de 38 rodadas. A gente vir aqui jogar contra o Atlético e conseguir sair na frente duas vezes (com os gols) só dá cada vez mais ânimo para as próximas partidas", prosseguiu.>

Em sua fala, o técnico convocou a torcida rubro-negra para o confronto com o Fortaleza, em casa, nesta quarta-feira (16). "Em cima disso, eu chamo a torcida do Vitória, porque quarta-feira nós temos um jogo muito importante lá no Barradão, para a gente conseguir a nossa primeira vitória no campeonato e seguir pontuando até o final. Conseguir, como foi ano passado, uma boa campanha", convocou ele.>

Segundo ele, o objetivo rubro-negro em campo era tirar a lateralidade com a qual o Atlético-MG costuma jogar. "O Atlético é uma equipe que joga com o Scarpa, que é o principal jogador que faz essa bola chegar na área, e ele é um cara que vem muito pelo lado direito do campo. O Atlético não tem muita profundidade. Ele busca muita profundidade com o Nathanael do lado direito, e no lado esquerdo opta por jogar com um jogador que a gente chama de pé contrário, que traz esse jogo para dentro", analisou.>

"A ideia, a estratégia pensada pelo Thiago (Carpini) junto com a gente para o jogo, é que com a linha de cinco, do jeito que nós fizemos ali no meio campo, nós conseguiríamos tirar essa lateralidade da equipe do Atlético, com o jogador, às vezes, baixando um pouquinho mais na linha. Quando esse passe, que sempre era um passe de recuo, vindo por trás ali para conseguir fazer essa bola chegar na área com Hulk, Rony, a gente conseguiria pressionar o jogador que tinha a bola", explicou.>