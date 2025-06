MUNDIAL DE CLUBES

Espérance x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodadd do Grupo D do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de junho de 2025 às 18:01

Enzo F Crédito: Divulgação/Fifa

Espérance e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (24 de junho de 2025), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), pela 3ª e última rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da FIFA. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Espérance x Chelsea ao vivo

A partida entre Espérance e Chelsea terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Disney+ via CazéTV (streaming) e DAZN. >

Espérance

A equipe tunisiana venceu o Los Angeles FC por 1 a 0 na rodada anterior e soma três pontos. Agora, precisa da vitória para garantir a vaga às oitavas de final — um empate favorece o Chelsea pelo saldo de gols. O técnico Maher Kanzari pode repetir a formação da vitória anterior, com destaque para Rodrigo Rodrigues e Belaili. >

Chelsea

O Chelsea vem de derrota por 3 a 1 para o Flamengo, o que deixou os ingleses empatados com o Espérance em pontos. O time comandado por Enzo Maresca terá como desfalque o atacante Nicolas Jackson, expulso na última rodada. Um empate classifica os Blues, que levam vantagem no saldo de gols. >

Prováveis escalações de Espérance x Chelsea

Espérance: Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai e Ben Hamida; Guenichi, Ogbelu, Mokwana, Konaté e Belaili; Rodrigo Rodrigues (Yan Sasse). Técnico: Maher Kanzari>

Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer; Madueke, Delap e Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca

>

Ficha do Jogo

Jogo: Espérance x Chelsea >

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 3ª rodada – Grupo D>

Data: Terça-feira, 24 de junho de 2025>

Horário: 22h (de Brasília)>

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia – EUA>