MUNDIAL DE CLUBES

Flamengo x Los Angeles FC: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de junho de 2025 às 18:00

Flamengo Crédito: Divulgação/Fifa

Flamengo e Los Angeles FC se enfrentam nesta terça-feira (24 de junho de 2025), às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), pela 3ª rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da FIFA. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Flamengo x Los Angeles FC ao vivo

A partida entre Flamengo e Los Angeles FC terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Disney+ via CazéTV (streaming) e DAZN. >

Flamengo

O Flamengo chega embalado por uma vitória de virada por 3 a 1 contra o Chelsea, com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yane Luiz Araújo. A equipe aumentou a sequência invicta para 10 jogos na temporada e já está classificada de forma antecipada como líder do Grupo D. O técnico Filipe Luís deve poupar alguns titulares pendurados, como Pulgar, Gerson, Plata e Bruno Henrique. De la Cruz segue fora por entorse no joelho esquerdo. >

Los Angeles FC

O LAFC foi eliminado com uma rodada de antecedência após derrota por 1 a 0 para o Espérance, da Tunísia. Antes, a equipe norte-americana também perdeu para o Chelsea por 2 a 0, na estreia. Com duas derrotas, o time apenas cumpre tabela na rodada final. >

Prováveis escalações de Flamengo x Los Angeles FC

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Michael, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís>

LAFC: Lloris; Sergi Palencia, Maxime Chanot, Eddie Segura e Ryan Hollingshead; Igor Jesus, Timothy Tillman e Mark Delgado; Cengiz Ünder, Olivier Giroud e Denis Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo

>

Ficha do Jogo

Jogo: Flamengo x Los Angeles FC >

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 3ª rodada – Grupo D>

Data: Terça-feira, 24 de junho de 2025>

Horário: 22h (de Brasília)>

Local: Camping World Stadium, Orlando – EUA>