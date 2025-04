BRASILEIRÃO

Enquete: O que você achou do empate do Vitória com o Atlético-MG?

O rubro-negro empatou por 2 a 2 no Mineirão neste domingo (13) pela terceira rodada do Brasileiro

Marina Branco

Publicado em 13 de abril de 2025 às 22:32

Atlético-MG x Vitória Crédito: Victor Ferreira I EC Vitória

Em meio a uma crise no início da temporada, o Vitória encarou o Atlético-MG pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (13), no Mineirão, às 20h30 - e não conseguiu deixar a sequência ruim para trás com 2 a 2 no placar. Vindo de seis jogos sem vencer, o rubro-negro entrou em campo já com a pressão de mudar sua situação atual, e superar a pior fase já vivida sob o comando de Thiago Carpini, que nem mesmo apareceu para o jogo, já que está suspenso por expulsão após o jogo contra o Flamengo. Assim, o Leão da Barra foi a Minas com Estephano Dijan, auxiliar que esteve com o Vitória no empate com o Moto Club na Copa do Nordeste.>

De início, o Vitória apareceu na lanterna do Brasileirão, enquanto o Atlético-MG veio na penúltima posição. Com a rodada encerrada no confronto entre os dois, quem apareceu com maior autoestima foi o Galo, vindo de uma goleada por 4 a 0 em cima do Deportes Iquique, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Encerrando sua sequência de quatro jogos sem vencer, o alvinegro buscava finalizar também o jejum de nenhuma vitória no Brasileirão até aqui.>

O jogo aconteceu, de fato, no segundo tempo. Logo aos dois minutos com o placar sendo aberto para o Vitória por Lucas Halter cabeceando sem marcação, a segunda etapa foi formada por respostas rápidas. Para o gol rubro-negro, veio o gol de Fausto Vera aos 12 minutos, e para esse, o gol de Matheuzinho de rebote aos 19 do segundo tempo. A próxima reação veio aos 41 do segundo tempo, com gol de Igor Gomes que chegou a ser checado no VAR por dúvida após Arcanjo tirar a bola que quicou dentro do gol. >