CONTROLE DA FIEL

Lançamento inédito: controle de TV com botão do Corinthians leva direto aos canais com jogos do clube

A edição limitada foi entregue a alguns torcedores nos jogos do clube e promete lançar tendência

Marina Branco

Publicado em 18 de abril de 2025 às 00:14

Controle da Fiel Crédito: Reprodução I Instagram

Todo torcedor conhece a agonia de chegar em casa atrasado e precisar rodar os canais até encontrar a transmissão do jogo do seu time. Para os Corinthianos, no entanto, um presente especial da Claro promete acabar com situações desse tipo, com o lançamento de um controle que tem um botão com o escudo do clube.>

Ao apertar o botão corinthiano, o torcedor vai diretamente para o canal em que o jogo do Timão está sendo transmitido, sem precisar buscar entre os vários disponíveis. Nomeado de "Controle da Fiel", o produto é uma edição limitada que foi distribuída em apenas alguns jogos do time, sendo entregue a alguns torcedores sortudos. >

A inovação foi apresentada pela Claro em suas redes sociais, e promete facilitar a vida do torcedor em meio às transmissões fragmentadas que o futebol brasileiro adotou nesta temporada. No caso do Corinthians, a Liga Forte União vendeu os direitos de transmissão no Brasileirão para a Record, CazéTV, Prime Video ou Globo, podendo ter jogos em qualquer um desses canais.>