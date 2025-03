CAIU

Demitido: Dorival Júnior não é mais técnico da Seleção Brasileira

Treinador foi comunicado da decisão na tarde desta sexta-feira (28)

O treinador Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira de futebol. O agora ex-técnico da Amarelinha foi comunicado de sua demissão na tarde desta sexta-feira (28), em reunião com o presidente Ednaldo Rodrigues na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e o preparador físico Celso Resende também estão fora. Ramon Menezes assume o comando da seleção principal até a contratação de um novo nome.>

A gota d'água para a decisão pela demissão de Dorival foi a goleada sofrida para a Argentina , por 4x1, na última terça-feira (25), em Buenos Aires. Foi a maior derrota da história do Brasil em Eliminatórias de Copa do Mundo .>

O treinador de 62 anos foi anunciado como substituto de Fernando Diniz em 10 de janeiro de 2024. O desempenho da equipe e os resultados, porém, não vinham sendo satisfatórios. O aproveitamento é modesto, de 58,3%, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas, além de 25 gols marcados e 17 sofridos.>

Na única competição que Dorival disputou valendo taça, o Brasil foi mal. Na Copa América de 2024, a equipe avançou às quartas de final com apenas cinco pontos em três jogos na fase de grupos. Mas caiu após empate com o Uruguai por 0x0 no tempo normal e derrota nos pênaltis. Vale lembrar que, naquela partida, a Amarelinha teve um a mais em campo por 20 minutos após a expulsão de Nández.>