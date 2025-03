OPORTUNIDADE

Projeto Judô Transforma está com inscrições abertas para capacitação de profissionais

Profissionais envolvidos no projeto irão atuar nas cidades de Brotas de Macaúbas, Ibipeba e Uibaí

Nesta sexta-feira (28), foram concluídas as visitas técnicas nos municípios, com o objetivo de organizar e planejar a estrutura necessária para a implementação do projeto. A parceria viabilizada pela Lei de Incentivo ao Esporte tem o patrocínio da empresa norueguesa do ramo de energia limpa, StatKraft.>