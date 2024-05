ENCHENTES NO SUL

Após tragédia climática, Internacional volta a campo para última rodada da Copa Sul-Americana

Colorado enfrentará o Belgrano na Arena Barueri, em São Paulo

Estadão

Publicado em 28 de maio de 2024 às 07:00

Com Beira Rio sem condição de receber jogos, Inter mandará partida em São Paulo Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Depois de um mês fora dos gramados por conta das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, o Internacional voltará a campo nesta terça-feira, às 21h30. Enfrentará o Belgrano-ARG na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Dois clubes paulistas também vão jogar: Red Bull Bragantino e Corinthians.

As enchentes no Sul do país começaram no final de abril, forçando adiamentos de jogos dos times gaúchos. Depois, o Brasileirão teve duas rodadas adiadas completamente. O Internacional teve dois confrontos na Sul-Americana remarcados para o início de junho: Real Tomayapo-BOL e Delfin-EQU pela quarta e quinta rodadas, respectivamente.

Com apenas três jogos, o Inter aparece na terceira colocação do Grupo C com cinco pontos. Está atrás de Belgrano, com nove pontos e cinco jogos, e Delfín com cinco pontos e quatro jogos. Real Tomayapo completa a chave com um ponto e quatro jogos.

Antes dos adiamentos, o Internacional empatou sem gols com o Belgrano e com o Real Tomayapo, e venceu o Delfin por 2 a 1. A última partida do time colorado foi em 28 de abril, quando empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO, pela quarta rodada.

Os paulistas Corinthians e Red Bull Bragantino também jogarão. A dupla já está classificada, no mínimo, para os playoffs, em que é necessário jogar com algum terceiro colocado da Libertadores para avançar às oitavas de final. Entretanto, os dois times buscarão terminar em primeiro lugar para garantir a vaga às oitavas diretamente.

No Grupo F, o Corinthians tem dez pontos em segundo lugar, atrás do Racing-URU, com 11, e justamente o adversário da rodada, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

O Red Bull Bragantino também é vice-líder do Grupo H com 12 pontos, mesmo número do líder Racing-ARG, que lidera pelo saldo de gols (8 a 1). Os brasileiros enfrentam o Coquimbo Unido-CHI, no Francisco Rumoroso, em Coquimbo, no Chile, enquanto os argentinos recebem o Sportivo Luqueño-PAR.

Confira os jogos desta terça-feira:

19h

Corinthians x Racing (URU)

Argentinos Juniors (ARG) x Nacional (PAR)

21h30

Internacional x Belgrano (ARG)

Delfin (EQU) x Real Tomayapo (BOL)

Coquimbo Unido (CHI) x Red Bull Bragantino