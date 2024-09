PONTARIA CALIBRADA

Após viver maior jejum no tricolor, Everaldo se isola na artilharia do Bahia no Brasileirão

Centroavante balançou as redes nos dois últimos jogos e voltou a ser esperança no Esquadrão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 05:00

Mesmo atuando mais longe do gol, Everaldo é um dos goleadores do Bahia no ano Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Apesar da fase de oscilação que o Bahia vive na temporada, pelo menos um jogador do tricolor tem motivos para celebrar o próprio desempenho. Um dos goleadores do time no ano, o atacante Everaldo reencontrou o caminho do gol e balançou as redes nos dois últimos jogos. Com a pontaria calibrada, o centroavante é uma das esperanças da equipe que busca recuperação na Série A.

Até o confronto com o Atlético-MG, quando abriu o triunfo do Esquadrão por 3x0, na Fonte Nova, Everaldo amargou sua maior sequência sem marcar gols com a camisa do Bahia. Foram 12 partidas de jejum. Até então, o maior período em branco havia sido de sete confrontos, registrado durante a temporada passada.

Na derrota para o Fortaleza, o camisa 9 repetiu a dose e marcou um belo gol, empatando o duelo no Castelão. O tricolor, no entanto, não resistiu e acabou goleado por 4x1. Mesmo assim, o fato de ter voltado a balançar as redes pode ser comemorado por Everaldo.

Com os dois gols em sequência, Eve se isolou na artilharia do Bahia no Campeonato Brasileiro, com oito tentos. O atacante fica atrás apenas de Pedro, do Flamengo, que lidera a estatística com 11, e dos palmeirenses Estêvão e Flaco López, ambos com nove.

Até então, Everaldo estava empatado com Thaciano em número de gols marcados na Série A, ambos com seis. Por sinal, a dupla disputa a artilharia do Esquadrão na temporada. Enquanto o camisa 16 aparece no topo, com 14 gols, o centroavante vem logo na sequência, com 11.

É importante destacar que, esse ano, Everaldo tem atuado mais longe do gol. No esquema tático de Rogério Ceni, o jogador tem sido uma espécie de ponta direita, com responsabilidade de ajudar na marcação.

“Tinham algumas partidas que eu não fazia gol, dando assistência, mas sem marcar. Isso me incomodou bastante, mas eu nunca deixei de trabalhar, de me dedicar, e a recompensa, com trabalho, ela vem”, disse, após o jogo contra o Atlético-MG.

Everaldo explicou ainda que não se importa em fazer uma função diferente no ataque, desde que consiga contribuir para o bem da equipe.

“O melhor é o que o Rogério [Ceni] pensa, é o que a gente vem trabalhando e eu quero estar jogando. Eu sou um cara que sempre se dedica, não só aqui no Bahia. Sempre fui dedicado na parte tática e não está sendo diferente aqui. É um assunto que eu não vou entrar, quem decide é o Rogério. Eu estou muito confortável, adaptado ao sistema. A gente vem apresentando um futebol vistoso, às vezes não vem o resultado, mas o que a gente pratica durante a semana consegue colocar em prática nos jogos. O que a gente precisa fazer mais é finalizar em gol e fazer mais gols”, completou.

HISTÓRICO

Assumir a artilharia do Bahia no Brasileirão não é algo novo para Everaldo. No ano passado, o atacante foi o principal goleador do clube na Série A, com nove tentos em 33 partidas. A melhor marca do jogador em uma mesma edição do torneio aconteceu em 2019, quando vazou as redes adversárias 13 vezes com a camisa da Chapecoense.

Já em 2014, ele anotou seis gols pelo Figueirense, e, em 2017, marcou outros cinco tentos quando defendia o Atlético-GO. Com oito gols em 26 jogos pelo Bahia em 2024, Everaldo tem mais 11 partidas para tentar alcançar a sua melhor marca com a camisa tricolor na competição. O próximo confronto será neste domingo, às 18h30, contra o Criciúma, na Fonte Nova.