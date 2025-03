FOFA!

Apresentadora da ESPN viraliza após colocar avó como 'repórter por um dia' na TV

Nonna Spinelli foi 'convocada' para dar as informações do Athletic antes do jogo contra o Grêmio

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2025 às 12:44

Mariana Spinelli, apresentadora da ESPN, e a avó Crédito: Reprodução

Uma 'repórter' viralizou após participar do SportsCenter, da ESPN, na última quarta-feira (12). Isso porque o programa convocou uma colaboradora especial para trazer as informações do Athletic antes do jogo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil: a Nonna Spinelli, avó da apresentadora Mariana Spinelli.>

"A gente tem repórter São João del Rei [onde aconteceu a partida] e, na ausência de equipe, a gente chamou... a minha avó. Tudo bem, Nonna? Com as informações, por favor", diz Mariana. "Olá, amigos e netinha. O Athletic Club, de São João del Rei, está super motivado para o jogo de hoje à noite contra o Grêmio, de Porto Alegre", inicia a Nonna, citando as informações sobre o time mineiro em seguida.>

O Athletic, porém, acabou eliminado da Copa do Brasil. O clube perdeu do Grêmio nos pênaltis, depois de um empate por 3x3 no Estádio Joaquim Portugal, na noite de quarta-feira (12). >

O duelo ficou marcado por uma falha bizarra do goleiro Diego Vítor, quando o placar ainda estava em 1x1. Aos 19 minutos do primeiro tempo, João Lucas fez um lançamento da intermediária do campo de defesa. O passe sai longo, na direção do goleiro, mas Diego Vítor se atrapalhou com o quique da bola. O jogador chegou a tocar na redonda, mas ela passou e morreu lentamente no fundo das redes. Mariana, aliás, contou que a avó "quebrou a casa" com o erro.>