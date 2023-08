Arábia Saudita tem 8 dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo; lista

A nova temporada do futebol da Arábia Saudita estabeleceu um novo patamar. Grandes craques mundiais estão abandonando a Europa pelos altíssimos salários no país do Oriente Médio. Não à toa, a liga local passou a dominar a lista dos jogadores mais bem pagos do mundo. Já são oito representantes no top 10, de acordo com o jornal Le Parisien.



Desses, apenas Cristiano Ronaldo já estava no futebol saudita na temporada passada. Com um salário estimado de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão na cotação atual) por ano, o astro português é o líder do ranking. Mas divide a primeira posição com um recém-chegado ao mundo árabe: Benzema, que deixou o Real Madrid e assinou com Al-Ittihad.