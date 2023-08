Mansão, jato e oito carros: as exigências de Neymar ao Al-Hilal

A transferência de Neymar para o Al Hilal vai render um salário astronômico ao jogador. O craque ganhará 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) pelos dois anos de contrato, incluindo salário, luvas e acordos comerciais.. Mas não é 'só' isso que o jogador receberá do clube da Arábia Saudita. De acordo com o jornal The Sun, o camisa 10 fez uma enorme lista de exigências antes do acerto.



Um dos pedidos diz respeito à mansão onde Neymar irá morar no país. Segundo o veículo, o local precisará ter, no mínimo, 25 cômodos e três saunas. Também deve possuir uma piscina de pelo menos 10 metros de largura e 40 de comprimento.