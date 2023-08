Árbitro brasileiro vai apitar jogo do time de Neymar no Sauditão

Novo time de Neymar, o Al-Hilal vai disputar um jogo com juiz brasileiro no Campeonato Saudita. O catarinense Ramon Abatti Abel foi escalado para comandar a partida da equipe contra o Al-Ettifaq, pela 4ª rodada da liga, no dia 28 de agosto. A informação foi divulgada pelo ex-árbitro Sálvio Spínola. A expectativa é que Neymar esteja em campo. O camisa 10, porém, ainda não teve data de estreia informada. Ele será apresentado para a torcida no próximo sábado (19), quando o Al-Hilal receberá o Al-Fayha, às 15h, pela 2ª rodada. Em seguida, o time visita o Al-Raed na quinta-feira (24), às 15h.

Além de Abatti Abel e Neymar, outros brasileiros estarão presentes no jogo contra o Al-Ettifaq. Os atacantes Malcom (ex-Zenit) e Michael (ex-Flamengo) também fazem parte do elenco do Al-Hilal. Do outro lado do gramado, haverá dois ex-Flamengo: o goleiro Paulo Victor e o atacante Vitinho.