CONFUSÃO

Árbitro confirma gol, termina o jogo e anula logo após

O gol que daria a vitória ao Barra FC no Campeonato Catarinense foi anulado após o apito final

Marina Branco

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 16:22

Momento em que o gol do Barra FC foi confirmado Crédito: Tiago Winter/Barra FC

Uma situação no mínimo inusitada chamou a atenção no empate de 0 a 0 entre Caravaggio e Barra FC, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Na partida, o árbitro confirmou um gol, finalizou o jogo, e voltou atrás em sua decisão depois da partida já terminada, anulando o gol após o apito final. >

O volante Natan fez um gol pelo Barra FC, que no placar zerado, deu a vitória ao time. O juiz, Bráulio da Silva Machado, confirmou o gol, e logo em seguida deu o apito final. A questão é que, após o final, ele anulou o lance, voltando o jogo ao 0 a 0 e removendo o triunfo do Barra.>

Entre a revolta de jogadores, comissão técnica e diretoria, Bráulio foi muito criticado por dar e anular a classificação do time para a segunda fase do estadual, o mantendo na corrida pelas vagas da Série D do Brasileirão. A anulação do gol implicou na saída do clube da lista de oito que chegam ao mata-mata, resultando na classificação do Joinville.>

Em um jogo sem uso de VAR, o árbitro não mencionou o gol na súmula. O documento menciona apenas a expulsão do técnico do clube, Eduardo Souza, após o fim do jogo.>

Na justificativa da expulsão, o árbitro afirmou que a decisão foi tomada por "invadir o campo de jogo indo em direção a equipe de arbitragem e reclamando de forma persistente e acintosa contra as decisões da mesma. Tal atitude incitou os demais jogadores, suplentes e dirigentes a invadir o campo e reclamar provocando um tumulto. Foi necessário a intervenção do policiamento para conter a atitude dos invasores".>

Sobre o ocorrido, o Barra FC divulgou uma nota oficial, criticando o árbitro. "O Barra Futebol Clube manifesta sua profunda indignação e repúdio com a conduta do árbitro Bráulio da Silva Machado na partida do último sábado (22) contra o Caravaggio. Após o gol de Natan no último minuto, o árbitro validou o lance, encerrando o jogo em seguida".>

"No entanto, para a surpresa de todos, o árbitro voltou atrás em sua decisão, anulando o gol com o jogo já encerrado, o que não condiz com as regras do jogo, e desta forma prejudicando o Barra Futebol Clube. Este erro compromete o resultado da partida e levanta sérias dúvidas sobre a qualidade da arbitragem no futebol catarinense".>

"Acreditamos que a falha do árbitro Bráulio da Silva Machado demonstra a necessidade urgente de aprimorar os critérios de avaliação, afinal um erro, como o de ontem, pode acabar com o projeto de uma temporada inteira, com o trabalho íntegro e honesto de todo um clube, além do fator campo".>

"A pergunta que fica é: quem anulou o gol? Afinal, pelas imagens e pela visão de quem esteva no estádio, em nenhum momento há uma sinalização de infração por parte da arbitragem. O jogo termina e a decisão de anulação do gol é tomada após o apito final".>