ANTES DO CLÁSSICO

Argentina faz postagem contra racismo antes de enfrentar o Brasil e torcida reage com macacos e nazismo

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25), em Buenos Aires

Às vésperas do confronto entre Brasil e Argentina, nesta terça-feira (25), às 21h, pela Eliminatória para a Copa do Mundo de 2026, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) usou as redes sociais para fazer uma campanha contra o racismo. Porém, a entidade recebeu respostas contrárias ao que era esperado. >