Arias celebra momento após retorno da Seleção e analisa disputa com Gilberto no Bahia: 'Nos faz crescer'

Colombiano está à disposição do Esquadrão após ter cumprido suspensão

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 14:54

Santiago Arias projeta jogo difícil contra o Vasco, em São Januário Crédito: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

De olho na partida contra o Vasco, nesta segunda-feira (28), às 21h30, no estádio de São Januário, o Bahia terá um retorno importante. Depois de ter cumprido suspensão na última rodada do Brasileirão, o lateral direito Santiago Arias está de volta ao tricolor.

O retorno acontece após o jogador ter sido convocado pela seleção colombiana durante a data Fifa de outubro. Arias foi titular nos jogos contra Bolívia e Chile. Ele diz que o período na equipe nacional foi importante e projeta voltar com ainda mais gás ao Esquadrão.

“Foi muito importante a última data Fifa, joguei os dois jogos e volto com muita minutagem, volto bem, sempre com atitude positiva para tentar ajudar ao máximo a minha equipe. Estou focado na partida que vem agora, não será fácil, mas temos condições de enfrentar esse rival e conquistar os três pontos”, disse ele durante entrevista no CT Evaristo de Macedo.

Santiago Arias, inclusive, analisa a temporada 2024 como positiva individualmente. Titular e destaque do Bahia, ele voltou a ser convocado pelo seu país e esteve na final da Copa América, em julho, nos Estados Unidos. Uma volta por cima após ter sofrido com lesões nos últimos anos.

“É importante ir à seleção e jogar, estar aqui no Bahia e ter muitos jogos, é muito importante depois de muita coisa que tive no passado por conta da lesão, de não jogar, de ficar um tempo sem equipe. Voltar a ter esse ritmo é importante para mim, importante para a equipe. Dentro ou fora de campo eu vou tentar ajudar o time”, completou.

Na ausência de Arias, o lateral Gilberto ficou com a vaga entre os titulares. No empate por 1x1 com o Cruzeiro, na última rodada da Série A, o brasileiro teve bom desempenho e pode até ter deixado uma dúvida na cabeça de Rogério Ceni sobre uma possível mudança no setor. Arias diz que enxerga a disputa por vagas na equipe como natural e afirma que está feliz pela boa fase do companheiro de posição.

“É muito importante, importante para o Bahia, para todos os jogadores, para ele e para mim. Ter essa disputa pela vaga de lateral nos faz crescer. Obviamente eu fico muito confiante e contente com o trabalho feito por Gilberto, acho que isso é mais importante em um elenco, uma família. No momento em que um jogador não estiver, o que está pode suprir a ausência da melhor maneira. É um time que está em crescimento, que tem bons jogadores e pode brigar por muitas coisas”, explicou.

Com o Bahia na 7ª colocação do Brasileirão, Arias reforçou o coro do restante do elenco de que o principal objetivo na temporada é o de conquistar uma vaga na próxima Libertadores. Atualmente o Bahia está a três pontos do Internacional, clube que fecha a zona de classificação, mas pode ser beneficiado com a abertura de novas vagas para o torneio via Brasileirão.