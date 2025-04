PREMIER LEAGUE

Arsenal x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Emirates Stadium, em Londres

Arsenal e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta-feira, em duelo válido pela 34ª rodada da Premier League. A partida acontece no Emirates Stadium, em Londres, e coloca frente a frente equipes com objetivos distintos no campeonato. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.